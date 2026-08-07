തൃശൂർ: പാലക്കാട്-തൃശൂർ ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയായ കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ. കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. തുരങ്കത്തിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് രണ്ടിടത്തായാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. ചെറിയ രീതിയിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ്.
സ്ഥലത്ത് ഹൈവേ കൺട്രോൾ റൂമിലെ പട്രോളിങ് സംഘം പരിശോധന നടത്തി. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
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