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Kerala Rain: കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാ​ഗത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ, കനത്ത മഴ തുടരുന്നു; ആശങ്ക

Kuthiran Tunnel: കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാ​ഗത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 07, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:14 PM IST
Kerala Rain: കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാ​ഗത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ, കനത്ത മഴ തുടരുന്നു; ആശങ്ക
Image Credit: File photo

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Kerala Rain: കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാ​ഗത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ, കനത്ത മഴ തുടരുന്നു; ആശങ്ക
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