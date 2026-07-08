/Kerala Rain Alert: 11 ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലർട്ട്; വയനാടും കോഴിക്കോടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ഒഴികെയുള്ള 11 ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നാളെയും വടക്കൻ കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് ആണ്.
മോശം കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നീ രണ്ട് ജില്ലകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.
തെക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ വടക്കൻ മധ്യ കേരള തീരം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും, കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശിന് മുകളിലുള്ള ശക്തമായ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയുമാണ് ഇപ്പോൾ മഴ ശക്തമാകാൻ കാരണം.
ഈ ന്യൂനമർദ്ദം വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി ശക്തി കുറയാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും (ജൂലൈ പത്ത് വരെ) കേരളത്തിലും മാഹിയിലും പരക്കെ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
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