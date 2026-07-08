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Kerala Rain Alert: 11 ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലർട്ട്; വയനാടും കോഴിക്കോടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

Yellow Alert Issued In 11 Districts: ന്യൂനമർദ്ദം വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി ശക്തി കുറയാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 08, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:29 AM IST
Kerala Rain Alert: 11 ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലർട്ട്; വയനാടും കോഴിക്കോടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
Image Credit: Rain | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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