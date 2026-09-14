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Kerala Rain Updates: കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ കനക്കുന്നു 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്, ശക്തമായ കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ സജീവമാകുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് അലർട്ടുള്ളത്. നാളെ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും 16ന് ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ടാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 14, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:50 PM IST
Kerala Rain Updates: കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ കനക്കുന്നു 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്, ശക്തമായ കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത
Image Credit: Kerala Rain | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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