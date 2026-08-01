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Kerala Rain Updates: മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം നാലായി; കോട്ടയത്ത് അമ്മയും മകനും മരിച്ചു, ഒമ്പതിടത്ത് റെഡ് അലർട്ട്

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കൂടി റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് 9 ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 01, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:25 PM IST
Kerala Rain Updates: മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം നാലായി; കോട്ടയത്ത് അമ്മയും മകനും മരിച്ചു, ഒമ്പതിടത്ത് റെഡ് അലർട്ട്
Image Credit: Kottayam Rain | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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