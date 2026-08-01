/Kerala Rain Updates: മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം നാലായി; കോട്ടയത്ത് അമ്മയും മകനും മരിച്ചു, ഒമ്പതിടത്ത് റെഡ് അലർട്ട്

കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം നാലായി. പൂഞ്ഞാർ പയ്യാനത്തോട്ടിൽ മരിച്ച ജോസഫിന്റെ അമ്മ റെജീനയുടെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തി. മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വീണതിനാൽ അമ്മയും മകനും മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. മകന്റെ മൃതദേഹം നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഏറെ നേരത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് റെജീനയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. ഇടുക്കിയിലും രണ്ട് പേർക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായി.
പുലർച്ചെയോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി. റാന്നിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ്. പ്രളയ സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. റാന്നി ടൗൺ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അവസ്ഥയാണ്. വീടുകളും കടകളും പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. പലയിടത്തും പത്ത് അടിയോളം വെള്ളം ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. നദികളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്. പമ്പ നദിയിലും ജലനിരപ്പ് കൂടി.
അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് 9 ജില്ലകളില് റെഡ് അലേര്ട്ട് തുടരുന്നു. മറ്റ് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ടാണ്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, മലപ്പുറം കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലേര്ട്ട് ഉള്ളത്. ഒമ്പത് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അവധിയാണ്.
അതേസമയം കൽപ്പറ്റയിലും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. വീടിൻ്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. പുൽപ്പാറ അമ്പാളി റസാക്കിൻ്റെ വീടിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ എട്ട് കുടുംബങ്ങളെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. അടിമാലി കുമളി ദേശീയപാതയിൽ കീരിതോടിന് സമീപവും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. ഇതെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. മണ്ണ് നീക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്.
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