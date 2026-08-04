/Kerala Rain havoc: മിന്നൽ പ്രളയം; മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക്; റാന്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട സന്ദർശിക്കും. പത്തനംതിട്ടയിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളായ റാണിയിലും ആറന്മുളയിലുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം. ആദ്യം ആറന്മുള സന്ദർശിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ശേഷം റാന്നിയിലെ മഴക്കെടുതി ബാധിച്ച മേഖലകളും സന്ദർശിക്കും. അവിടെ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളെ കാണും. ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുമായും മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തും.
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രി ഏകോപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണങ്ങള്ക്കിടെയാണ് വിഡി സതീശന്റെ സന്ദര്ശനമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പത്തനംതിട്ടയില് മിന്നല് പ്രളയത്തില് കോടികളുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും അർഹതപ്പെട്ട ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും അതിശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ്.
തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലം ജില്ലയിലും യെല്ലോ അലർട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെക്കന് ഗുജറാത്ത് തീരം മുതല് വടക്കന് കേരള തീരം വരെ തീരദേശ ന്യൂന മര്ദ്ദ പാത്തി ദുര്ബലമായി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഏഴുവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് 3,4 തീയതികളില് കേരളം-കര്ണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
അതിതീവ്ര മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് 7 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് കളക്ടർ അവധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂര് കോഴിക്കോട്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അധികൃതർ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണമെന്നും. നദിക്കരകൾ, അണക്കെട്ടുകളുടെ കീഴ്പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും അപകടസാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണെന്നും.
ദുരന്തസാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു എന്നുറപ്പാക്കേണ്ടതും പകൽ സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറി താമസിക്കേണ്ടതുമാണ്.
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