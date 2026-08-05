/സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം: മരണസംഖ്യ 28 ആയി, വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിയുന്നില്ല, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി!

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴക്കെടുതിയിൽ രണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ 28 പേർ മരിച്ചു. മൂന്ന് പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൽ 58 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും 687 വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു. മഴയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞെങ്കിലും മധ്യകേരളത്തിൽ ദുരിതം തുടരുകയാണ്. കോട്ടയത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകൾ, അപ്പർ കുട്ടനാട്, തിരുവല്ല എന്നിവിടങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. അഞ്ഞൂറോളം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 27,000-ത്തോളം ആളുകളാണ് കഴിയുന്നത്. എ.സി റോഡ്, എം.സി റോഡ്, തിരുവല്ല - അമ്പലപ്പുഴ, തിരുവല്ല - കായംകുളം റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗതാഗതം ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞെങ്കിലും ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. നാളെ 7 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്.
അതേസമയം, കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വെള്ളക്കെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർമാർ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോട്ടയം താലൂക്കിലെ പ്രഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലയിലെ മറ്റു താലൂക്കുകളില് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ കളക്ടര് ചേതന്കുമാര് മീണ നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.
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