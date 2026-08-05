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സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം: മരണസംഖ്യ 28 ആയി, വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിയുന്നില്ല, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി!

മഴയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും മധ്യകേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ദുരിതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 05, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:23 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം: മരണസംഖ്യ 28 ആയി, വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിയുന്നില്ല, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി!
Image Credit: Kerala Rain | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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