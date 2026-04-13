Monsoon Rains 2026: എൽ നിനോ, രാജ്യത്ത് കാലവർഷം കുറയാൻ സാധ്യത; കേരളത്തിൽ സാധാരണ നിലയിലെന്ന് പ്രവചനം

തിരുവനന്തപുരം: എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് ഇത്തവണ കാലവർഷം സാധാരണയേക്കാൾ കുറഞ്ഞേക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെ സാധാരണ നില തുടരും.
ഇതിന് ശേഷം മൺസൂൺ കാലയളവിൽ എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട പ്രവചനം. മൺസൂണിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഐഒഡി ( ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡിപോൾ ) രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇത് മൺസൂണിന് അനുകൂല ഘടകമാണ്. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ ഇത്തവണയും മൺസൂൺ സാധാരണ നിലയിൽ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം.
സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയായ സ്കൈമെറ്റും രാജ്യത്തെ മൺസൂണിനെ എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം ബാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാലവർഷം ദുർബലമാകുന്നതിന് എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം കാരണമാകുമെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഇതിന് സാധ്യതയെന്നുമാണ് സ്കൈമെറ്റ് പറയുന്നത്.
എൽ നിനോ മധ്യ, കിഴക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഉപരിതല ജലം പതിവിലധികം ചൂടാകുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക കാലാവസ്ഥാ രീതിയാണ്. കിഴക്കൻ പസഫിക്കിലെ സമുദ്രോപരിതലത്തിന് താഴെ ചൂട് ശക്തമായി വർധിക്കുന്നതായി നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്കൈമെറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.