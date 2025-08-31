Kerala Rain Update: മഴയ്ക്ക് താൽക്കാലിക ശമനമോ? അടുത്ത 2 ദിവസം മഴ കുറയുമെന്ന് അറിയിപ്പ്; പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പില്ല

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം മഴ കുറയുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇന്നും സെപ്റ്റംബർ 1, 2 തിയതികളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളില്ല. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ രണ്ടാം തിയതി വരെ മഴയ്ക്ക് താൽക്കാലിക ശമനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
അതേസമയം അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 30 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
