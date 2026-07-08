Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Rain Updates: വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്; 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, തീരദേശത്ത് കടലാക്രമണ സാധ്യത

Kerala Rain Updates: വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്; 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, തീരദേശത്ത് കടലാക്രമണ സാധ്യത

Kerala Rain Updates: പാലക്കാട്, വയനാട്, കാസർകോട് ഉൾപ്പെടെ 9 ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്

Written ByKarthika V
Published: Jul 08, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:38 PM IST
Kerala Rain Updates: വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്; 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, തീരദേശത്ത് കടലാക്രമണ സാധ്യത
Image Credit: Kerala Rain | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kerala Rain Updates: വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്; 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, തീരദേശത്ത് കടലാക്രമണ സാധ്യത
Kerala Rain Alert13 min ago
2
Pathanamthitta News1 hr ago
3
Iran-US War1 hr ago
4
Iran2 hrs ago
5
Wayanad Landslide2 hrs ago