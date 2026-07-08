/Kerala Rain Updates: വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്; 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, തീരദേശത്ത് കടലാക്രമണ സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം. ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ ഓരഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ടാണുള്ളത്.
കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലെ തീരങ്ങളില് ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യത പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. കേരള കര്ണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തമുണ്ടായ വയനാട് രാവിലെ മുതല് ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയാണുള്ളത്. വടക്കന് കേരളത്തില് മഴ കനക്കുമെന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലകളില് 204 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനാല് അതീവജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് നിര്ദേശം. പടിഞ്ഞാറന് കാറ്റ് ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനമര്ദ പാത്തിയും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
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