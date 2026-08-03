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കലി തുള്ളി മഴ; 6 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ സമ്പൂർണ അവധി, മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നിയന്ത്രിത അവധി

ആറ് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണമായും മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നിയന്ത്രിത അവധിയുമാമ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 03, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:02 PM IST
കലി തുള്ളി മഴ; 6 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ സമ്പൂർണ അവധി, മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നിയന്ത്രിത അവധി
Image Credit: Kerala Rain | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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കലി തുള്ളി മഴ; നാല് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ സമ്പൂർണ അവധി, മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നിയന്ത്രിത അവധി
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