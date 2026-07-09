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Kerala Rain Updates: മഴയിൽ ജാ​ഗ്രത വേണം! ഓറഞ്ച് അലർട്ട് 3 ജില്ലകളിൽ; ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത, മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്

കേരള -കർണാടക - ലക്ഷദീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്നും, നാളെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കുണ്ട്.

Written ByKarthika VEdited By:Karthika V
Published: Jul 09, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:01 PM IST
Kerala Rain Updates: മഴയിൽ ജാ​ഗ്രത വേണം! ഓറഞ്ച് അലർട്ട് 3 ജില്ലകളിൽ; ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത, മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്
Image Credit: Kerala Rain | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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