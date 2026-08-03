തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ എല്ലാം ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേര്ട്ട് ആണുള്ളത്. നാളെയും മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. 12 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.
പത്തനംതിട്ട ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ല നിലവിൽ പ്രളയഭീതിയിലാണുള്ളത്. മൂഴിയാർ ഡാം തുറന്നതിന് പിന്നാലെ പമ്പയിൽ ജലനിരപ്പ് കൂടി. റാന്നി പ്രദേശങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണുള്ളത്.
മാമുക്ക് ചെട്ടിമുക്ക് ഭാഗങ്ങളില് റോഡുകളിലേക്കും വീടുകളിലേക്കും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആറന്മുളയിലും വെള്ളക്കെട്ടുള്ളതിനാൽ സ്ഥിതി അതിരൂക്ഷമാണ്. മണിയാര് ഡാമിന്റെ ഒരു ഷട്ടര് 15 സെന്റീമീറ്റര് ഉയര്ത്തി. പമ്പാനദിയുടെയും കക്കാട്ടാറിന്റെയും തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവര് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിര്ദേശം നല്കി. രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനത്തിന് കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും രംഗത്തുണ്ട്.
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