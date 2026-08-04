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Kerala Rain Updates: അതിതീവ്ര മഴ തുടരും; 8 ജില്ലകളിൽ റെഡ്, 4 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്

കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുതൽ 06/08/2026 വരെ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത.

Written ByKarthika V
Published: Aug 04, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:15 PM IST
Kerala Rain Updates: അതിതീവ്ര മഴ തുടരും; 8 ജില്ലകളിൽ റെഡ്, 4 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്
Image Credit: Kerala Rain | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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അതിതീവ്ര മഴ തുടരും; 8 ജില്ലകളിൽ റെഡ്, 4 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്
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