Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽമഴ കനത്തു അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ അലർട്ട്

Kerala Rain Yellow Alert: സംസ്ഥാനത്ത് വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 21, 2026, 10:04 PM IST
  • മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള കാറ്റിനും സാധ്യത
  • ഇടിമിന്നൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

  1. Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽമഴ കനത്തു അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ തുടരുന്ന കടുത്ത ചൂടിന് ശമനമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വേനൽമഴ എത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 21, 22 തീയതികളിൽ മധ്യ-തെക്കൻ കേരളത്തിൽ മിതമായ മഴയ്ക്കും 20, 23 തീയതികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള കാറ്റും ഇക്കാലയളവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മഴ പെയ്യുന്നതോടെ ഉയർന്ന ചൂടിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെ ഇടിമിന്നൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

മിന്നലുള്ളപ്പോൾ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നതും മരച്ചുവട്ടിൽ അഭയം തേടുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനും വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേസമയം, വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ചൂട് ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സൂര്യാഘാതമേൽക്കാതിരിക്കാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർബന്ധിത വിശ്രമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വേനൽമഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഈർപ്പം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി തുടങ്ങിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിനായി പരിസരങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുകയും വേണം.

രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ അൾട്രാവയലറ്റ് ഇൻഡക്സ് ഉയർന്ന നിലയിലായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ കുട, തൊപ്പി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ മറക്കരുത്. കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള കാറ്റിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഫെബ്രുവരി 21, 22 തീയതികളിൽ കേരളം, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കർശന നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

