/Shigella Alert:ഷിഗെല്ല ഭീതി ഉയരുന്നു; തൃശൂരും കണ്ണൂരും പുതിയ കേസുകൾ, ഈ മാസം അഞ്ച് മരണം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തൃശൂരിലും കണ്ണൂരിലും ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൃശൂർ അരിമ്പൂരിൽ രണ്ടുപേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 66 വയസ്സുള്ള വയോധികനും 60 വയസ്സുള്ള ഭാര്യയ്ക്കും ആണ് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ മൂര്യാട് സ്വദേശിയായ 62കാരിക്കാണ് രോഗം. ഇതോടെ കണ്ണൂരിൽ മൂന്നുപേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അതിനിടെ, സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മരണം കൂടി ഷിഗെല്ല മരണമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച മരണപ്പെട്ട മലപ്പുറം അലിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ 75കാരിക്കാണ് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിന ഷിഗെല്ല ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടക്കം കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മാത്രം 12 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഈ മാസം ഇതുവരെ ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 91 ആയി ഉയർന്നു. ഈ മാസം മാത്രം അഞ്ചുപേരാണ് ഷിഗെല്ല ബാധിച്ചു മരിച്ചത്.
അതേസമയം, ഷിഗെല്ല ബാധയ്ക്കിടെ, സംസ്ഥാനത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി കേസുകളും ആശങ്കയാകുകയാണ്. പ്രതിദിന ഡെങ്കി കേസുകൾ നൂറുകടന്നിട്ടുണ്ട. ഇന്ന് മാത്രം 105 പേർക്കാണ് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ മാസം ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1029 ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ഡെങ്കിപ്പനി മരണങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മാത്രം 19 പേർക്കാണ് എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ വർഷം 22 പേർ എലിപ്പനി ബാധിച്ചു മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.