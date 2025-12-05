English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala: ശബരിമലയിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കേരള സദ്യ; ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം

Sabarimala: ശബരിമലയിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കേരള സദ്യ; ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം

 ശബരിമലയിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കേരള സദ്യ വിളമ്പും. ഒരു ദിവസം പുലാവും, അടുത്ത ദിവസം സദ്യയും നൽകുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ അറിയിച്ചു.  

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 5, 2025, 04:31 PM IST
  • നിലവിൽ ഒൻപത് കോടി രൂപ അന്നദാന ഫണ്ടിലുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ നിലവിലുള്ള ടെൻഡറിനുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നും ജയകുമാർ അറിയിച്ചു.
  • അധിക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണറെ ഇന്ന് ചേർന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കേരള സദ്യ വിളമ്പും. ഒരു ദിവസം പുലാവും, അടുത്ത ദിവസം സദ്യയും നൽകുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ അറിയിച്ചു.  അധിക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണറെ ഇന്ന് ചേർന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ ഒൻപത് കോടി രൂപ അന്നദാന ഫണ്ടിലുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ നിലവിലുള്ള ടെൻഡറിനുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നും ജയകുമാർ അറിയിച്ചു. 

ഡിസംബർ രണ്ട് മുതൽ കേരള സദ്യ നൽകാനായിരുന്നു തീരുമാനമെങ്കിലും, വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് നടന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

