School Kalolsavam 2026: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രൗഢോജ്വല സമാപനം; മത്സരമല്ല ഉത്സവമാണെന്ന് മോഹൻലാൽ

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ നടന്ന 64-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രൗഢോജ്വല സമാപനം. യുവജനോത്സവം എന്ന് കേള്ക്കുമ്പോള് ഗൃഹാതുരതയാണ് മനസിലേയ്ക്ക് ഓടിയെത്തുന്നതെന്ന് വി ഡി സതീശന് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. നടൻ മോഹൻലാൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായ കലോത്സവത്തിൽ സ്വർണക്കപ്പ് കണ്ണൂർ നേടി. രണ്ടാം സ്ഥാനം തൃശ്ശൂരും മൂന്നാം സ്ഥാനം പാലക്കാട് ജില്ലയും കരസ്ഥമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ വർഷം നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ കൈവിട്ടുപോയ കലാകിരീടമാണ് കണ്ണൂർ തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ തൃശൂരിനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കണ്ണൂരിന്റെ കിരീടനേട്ടം. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിനൊടുവില് 1028 പോയിന്റുകളുമായാണ് കണ്ണൂര് സ്വര്ണക്കപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
1023 പോയിന്റുകളുമായി തൃശൂര് രണ്ടാം സ്ഥാനവും 1017 പോയിന്റുകളുമായി കോഴിക്കോട് മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. ജില്ലയിലെ കലാപ്രതിഭകളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ലഭിച്ച ഈ വിജയത്തോടെ കണ്ണൂർ വീണ്ടും കേരളത്തിന്റെ കലോത്സവത്തിലെ അഭിമാന നേട്ടം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ആലത്തൂർ ഗുരുകുലം എച്ച് എസ് എസാണ് മുന്നിലെത്തിയത്.
കലോത്സവത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കലോത്സവം തൃശൂരിലെ ജനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റി. കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കാന് കരുത്തുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു. വിദേശത്ത് പോയി ജോലി തേടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കുട്ടികള് മാറി.
വേദിയില് ഇരിക്കുന്ന നമ്മള് എല്ലാവരും അതിനു ഉത്തരവാദികളിണ്. നാളെ കേരളം വൃദ്ധസദനം ആകുമോയെന്ന് ഭയമുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകളെ യുവജനോത്സവം സമ്മാനിച്ചെന്ന് നടൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ വാക്കുകൾ. പല സംവിധായകരും പുതിയ പ്രതിഭകളെ തേടി കലോത്സവ വേദിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കരുത്. മത്സരിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നും ജയപരാജയങ്ങൾ അപ്രസക്തമാണെന്നും മോഹൻലാൽ സമാപന ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. ഇത് മത്സരമല്ല ഉത്സവമാണെന്നും മോഹൻലാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കലോത്സവ ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാസര്കോട്ടെ സിയ ഫാത്തിമക്ക് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയതിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയെ വേദിയിൽ വെച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ അഭിനന്ദിച്ചു. യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ട സിയ ഫാത്തിമക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വീഡിയോ കോണ്ഫറന്സ് വഴി എച്ച് എസ് വിഭാഗം അറബിക് പോസ്റ്റര് രചനാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയിരുന്നു.
അടുത്തവര്ഷം മുതൽ കലോത്സവ നടത്തിപ്പിൽ കാതലായ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അധ്യയന വര്ഷം ആരംഭിക്കുമ്പോള് തന്നെ സ്കൂള്, സബ് ജില്ല, ജില്ല, സംസ്ഥാന കലോത്സവങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂള് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സ്കൂള് കലോത്സവങ്ങളിലെ പരാതി ഒഴിവാക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് നിരീക്ഷകരെ നിയോഗിക്കും. കലോത്സവവും ഇൻക്ലൂസീവ് ഫെസ്റ്റിവലായി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. കലയെ ഗൗരവമായി കാണുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് കലാ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിമാർ, എംഎൽഎമാർ, മേയർ, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
