Kerala School Kalolsavam 2026: ഇനി കലയുടെ നാളുകൾ! തൃശൂരിൽ കലോത്സവത്തിന് തിരിതെളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

തൃശൂർ: വർണാഭമായ ചടങ്ങുകളോടെ 64-ാമത് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി. തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിലെ പ്രധാന വേദിയായ 'സൂര്യകാന്തി'യിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മന്ത്രി കെ. രാജൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി, കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, ചലച്ചിത്ര താരം റിയ ഷിബു തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.
രാവിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് കൗമാര കലാമാമാങ്കത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമായത്. കല കേവലം ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലെന്നും ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കാൻ കൂടി ഉള്ളതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ കലാകാരന്മാരെ മാറ്റിനിർത്തുന്ന പ്രവണത ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഥകളി സംഗീതഞ്ജൻ ഹൈദരാലി നേരിട്ട വിവേചനവും, പി. ഭാസ്കരനും വയലാറും മതഭേദമില്ലാതെ രചനകൾ നിർവ്വഹിച്ച കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന കലയെ വർഗീയതയുടെ കണ്ണിലൂടെ കാണരുതെന്നും, ഛിദ്രശക്തികളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഐക്യത്തോടെ മുന്നേറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മത്സരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾക്കും അദ്ദേഹം കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകി. കലോത്സവത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് കുട്ടികളാണെന്നും രക്ഷിതാക്കളല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
വിധികർത്താക്കളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ മാനിക്കണമെന്നും എന്നാൽ അപാകതകളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പീൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പാണ്ടിമേളം ചടങ്ങിന് മാറ്റ് കൂട്ടി. വിവിധ പൂക്കളുടെ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള 25 വേദികളിലായി 15,000-ത്തോളം പ്രതിഭകളാണ് ഇത്തവണ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. 250 ഇനങ്ങളിലാണ് അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
