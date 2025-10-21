Sports Meet: കായിക മാമാങ്കം; സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളക്ക് തുടക്കം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ കൊടിയേറി. ലഹരിക്കെതിരെ കായിക താരങ്ങൾ നടത്തിയ മാർച്ച് പാസ്റ്റോടെയാണ് കായികമേള ആരംഭിച്ചത്.
67 ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം ഐഎം വിജയനും, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും ചേർന്നാണ് ദീപശില തെളിയിച്ചത്.
ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കായികമേള ഒക്ടോബർ 28 ന് അവസാനിക്കും. 12 വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. കേരള സിലബസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള ഏഴ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും 35 വിദ്യാർഥികൾ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരിൽ 12 പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പടുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. ഈ വർഷം അധികം പോയിൻ്റ് ലഭിക്കുന്ന ജില്ലയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായ് വിജയൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്വർണ്ണക്കപ്പാണ് ലഭിക്കുക.
