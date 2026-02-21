English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala SIR Final Voter List: എസ്ഐആർ പൂർത്തിയായി, അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് 2.69 കോടി വോട്ടർമാർ, 9 ലക്ഷം പേർ പുറത്ത്

Kerala SIR Final Voter List: എസ്ഐആർ പൂർത്തിയായി, അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് 2.69 കോടി വോട്ടർമാർ, 9 ലക്ഷം പേർ പുറത്ത്

Kerala SIR Final Voter List Published: സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2.69 കോടിയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 21, 2026, 05:53 PM IST
  • 8,97,211 പേരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
  • അർഹരല്ലാത്തവരും മരണപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കണക്കാണിത്

Kerala SIR Final Voter List: എസ്ഐആർ പൂർത്തിയായി, അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് 2.69 കോടി വോട്ടർമാർ, 9 ലക്ഷം പേർ പുറത്ത്

കേരളത്തിൽ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരളത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 2.69 കോടിയാണ്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ നടപടികളും ഇത്തവണ നടന്നു.

ഒമ്പത് ലക്ഷത്തോളം പേർ പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്ത്

പട്ടിക പുതുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി 8,97,211 പേരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അർഹരല്ലാത്തവരും മരണപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കണക്കാണിത്. ഇരട്ടിപ്പുകളും താമസം മാറിയവരുടെ വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഈ നടപടി.

പേര് ചേർക്കാൻ ഇനിയും സമയം

നിലവിൽ പട്ടികയിൽ പേര് വരാത്തവർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി വരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ

ECI പോർട്ടൽ വഴി: electoralsearch.eci.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ വോട്ടർ ഐഡി നമ്പറോ, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളോ, മൊബൈൽ നമ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാം.

CEO കേരള വെബ്സൈറ്റ്: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റായ www.ceo.kerala.gov.in സന്ദർശിച്ച് 'Kerala SIR Final Electoral Roll 2026' എന്ന ലിങ്ക് വഴി ബൂത്ത് തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക ലഭ്യമാകും.

നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക്: voters.eci.gov.in എന്ന പോർട്ടൽ വഴിയും വോട്ടർ പട്ടിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

എസ്ഐആർ (എസ്ഐആർ) പദ്ധതി രാജ്യവ്യാപകമാകുന്നു

കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ തീവ്ര പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ (Special Intensive Revision) രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചു. ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ 22 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാർക്ക് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ പിഴവുകൾ ഒഴിവാക്കി കൂടുതൽ സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

