  • Final Voters List: ഒരു കുടുംബത്തിലെ അം​ഗങ്ങൾ പല ബൂത്തുകളിൽ; അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വ്യാപക പരാതി

Kerala SIR Final Voters List: അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവെങ്കിലും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി വരെ പുതിയ അപേക്ഷകൾ നൽകാനാകും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 22, 2026, 11:40 AM IST
  • അനർഹരായവർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സിപിഎം
  • കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പലരെയും അന്തിമപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായെന്ന് കോൺ​ഗ്രസ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർ പട്ടിക തീവ്ര പരിഷ്‌കരണത്തിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ പട്ടികയിൽ വിശദമായ പരിശോധനയുമായി പാർട്ടികൾ. അർഹരായ വോട്ടർമാർ ആരെങ്കിലും പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ബൂത്ത് തലത്തിൽ പരിശോധിക്കാനാണ് പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം.

ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വിവിധ ബൂത്തുകളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അനർഹരായവർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന പരാതി വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സി.പി.എം ഉന്നയിച്ചു. അതേസമയം, കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പലരെയും അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.

ALSO READ: എസ്ഐആർ പൂർത്തിയായി, അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് 2.69 കോടി വോട്ടർമാർ, 9 ലക്ഷം പേർ പുറത്ത്

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലേ? ഇതാ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ

ഹിയറിംഗിന് ശേഷവും പേര് വരാത്തവർക്കും അർഹതയുണ്ടായിട്ടും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്കും നിയമപരമായ അപ്പീൽ നൽകാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. പരാതിയുള്ളവർക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാം.

ഒന്നാം അപ്പീൽ: ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസറുടെ (ERO) തീരുമാനത്തിൽ പരാതിയുള്ളവർക്ക് 15 ദിവസത്തിനകം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് (ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ) അപ്പീൽ നൽകാം.

രണ്ടാം അപ്പീൽ: ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ തൃപ്തരല്ലാത്തവർക്ക് 30 ദിവസത്തിനകം സംസ്ഥാന മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് (CEO) അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വോട്ടർ പട്ടിക കുറ്റമറ്റതാക്കുക എന്നതാണ് ഈ നടപടികളുടെ ലക്ഷ്യം. അന്തിമ പട്ടിക വന്നുവെങ്കിലും, നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി വരെ പുതിയ അപേക്ഷകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിലുണ്ടോ? പരിശോധിക്കേണ്ട രീതി

വെബ്സൈറ്റ് വഴി: electoralsearch.eci.gov.in എന്ന സൈറ്റിൽ വോട്ടർ ഐഡി നമ്പറോ, പേരോ, മൊബൈൽ നമ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്താം.

ബൂത്ത് തല പട്ടിക: 2026-ലെ പുതുക്കിയ ബൂത്ത് തല പട്ടിക പരിശോധിക്കാൻ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.ceo.kerala.gov.in സന്ദർശിച്ച് 'Kerala SIR Final Electoral Roll 2026' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

