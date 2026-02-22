തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർ പട്ടിക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ പട്ടികയിൽ വിശദമായ പരിശോധനയുമായി പാർട്ടികൾ. അർഹരായ വോട്ടർമാർ ആരെങ്കിലും പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ബൂത്ത് തലത്തിൽ പരിശോധിക്കാനാണ് പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം.
ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വിവിധ ബൂത്തുകളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അനർഹരായവർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന പരാതി വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സി.പി.എം ഉന്നയിച്ചു. അതേസമയം, കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പലരെയും അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലേ? ഇതാ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ
ഹിയറിംഗിന് ശേഷവും പേര് വരാത്തവർക്കും അർഹതയുണ്ടായിട്ടും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്കും നിയമപരമായ അപ്പീൽ നൽകാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. പരാതിയുള്ളവർക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാം.
ഒന്നാം അപ്പീൽ: ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസറുടെ (ERO) തീരുമാനത്തിൽ പരാതിയുള്ളവർക്ക് 15 ദിവസത്തിനകം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് (ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ) അപ്പീൽ നൽകാം.
രണ്ടാം അപ്പീൽ: ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ തൃപ്തരല്ലാത്തവർക്ക് 30 ദിവസത്തിനകം സംസ്ഥാന മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് (CEO) അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വോട്ടർ പട്ടിക കുറ്റമറ്റതാക്കുക എന്നതാണ് ഈ നടപടികളുടെ ലക്ഷ്യം. അന്തിമ പട്ടിക വന്നുവെങ്കിലും, നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി വരെ പുതിയ അപേക്ഷകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിലുണ്ടോ? പരിശോധിക്കേണ്ട രീതി
വെബ്സൈറ്റ് വഴി: electoralsearch.eci.gov.in എന്ന സൈറ്റിൽ വോട്ടർ ഐഡി നമ്പറോ, പേരോ, മൊബൈൽ നമ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്താം.
ബൂത്ത് തല പട്ടിക: 2026-ലെ പുതുക്കിയ ബൂത്ത് തല പട്ടിക പരിശോധിക്കാൻ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.ceo.kerala.gov.in സന്ദർശിച്ച് 'Kerala SIR Final Electoral Roll 2026' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
