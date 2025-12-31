Sabarimala Gold theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: അടൂർ പ്രകാശിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കുന്നുശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: അടൂർ പ്രകാശിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കുന്നു

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: അടൂർ പ്രകാശിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കുന്നു

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 31, 2025, 12:07 PM IST
  • ടൂർ പ്രകാശ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയോടൊപ്പം നടത്തിയ ഡൽഹി യാത്രയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും.
  • സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പോറ്റിയെ എത്തിക്കുന്നതിൽ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ പങ്ക് അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിനുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചു. അടൂർ പ്രകാശ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയോടൊപ്പം നടത്തിയ ഡൽഹി യാത്രയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പോറ്റിയെ എത്തിക്കുന്നതിൽ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ പങ്ക് അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്.

അതേ സമയം, എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്ത മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ മൊഴികളിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഇന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും.പ്രതിക്ക് മന്ത്രിമാരുമായും മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സ്വർണ്ണ മോഷണത്തിന് പിന്നിലെ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചന പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Sabarimala gold theft caseUnnikrishnan pottiAdoor Prakash

