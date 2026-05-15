/SSLC Results 2026: റിസൾട്ട് വന്നല്ലോ, മാർക്ക് കുറഞ്ഞുപോയോ? പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് എപ്പോൾ, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

മെയ് 21 വരെ ആണ് പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം, സൂക്ഷ്മപരിശോധന, ഫോട്ടോകോപ്പി എന്നിവയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി.
തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ എസ്എസ്എൽസി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 99.07 ആണ് വിജയശതമാനം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഇക്കുറി വിജയശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4,14,290 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 30,514 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടി. കഴിഞ്ഞ തവണ 61,449 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫുൾ എപ്ലസ് ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഫലം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞുപോയി എന്ന് തോന്നുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തിയതി
നാളെ, മെയ് 16 മുതൽ 21 വരെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഫോട്ടോകോപ്പിക്കുമായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ
1. പരീക്ഷാ ഭവന്റെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലായ sslcexam.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക.
2. തുടർന്ന് ഹോംപേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള "SSLC Revaluation Application 2026" എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
3. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
4. ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റീവാല്യൂവേഷൻ, സ്ക്രൂട്ടിനി, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോകോപ്പി എന്നിവ വേണ്ട വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
5. വിവരങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായി നൽകിയ ശേഷം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
6. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് അതിൽ ഒപ്പിട്ട ശേഷം ഫീസ് സഹിതം പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്വന്തം സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകന് നിശ്ചിത സമയത്തിനകം കൈമാറുക.
ഫീസ് ഘടന (ഒരു പേപ്പറിന്)
പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം: 400/-
സൂക്ഷ്മപരിശോധന : 50/-
ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ പകർപ്പ്/ ഫോട്ടോകോപ്പി: 200/-
99.22 ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് ഇത്തവണ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളത്. വിജയശതമാനത്തിൽ മുന്നിലുള്ളത് പെൺകുട്ടികളാണ്. 20771 പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ലഭിച്ചപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളിൽ 9743 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടാനായത്.
