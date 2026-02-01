SSLC Exams Date Out: എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ മാർച്ച് 5 മുതൽ; പരീക്ഷാ തിയതി പുറത്തുവിട്ടു, ഫലം മെയ് 8ന്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പൊതുപരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 5ന് തുടങ്ങുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. എസ്.എസ്.എൽ.സി, ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി, എ.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷകളുടെ വിജ്ഞാപനം മുതൽ ഫലപ്രഖ്യാപനം വരെയുള്ള വിശദമായ സമയക്രമം പരീക്ഷാഭവൻ പുറപ്പെടുവിച്ചു. മെയ് 8ന് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
മാർച്ച് അഞ്ചിന് തുടങ്ങുന്ന പരീക്ഷ മാർച്ച് 30ന് ആണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 2 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 13 വരെ എസ്എസ്എൽസി ഐടി പരീക്ഷ നടക്കും. മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ 20 വരെയും നടക്കും.
ഏപ്രിൽ 7 മുതൽ 25 വരെ ടാബുലേഷൻ നടപടികൾ നടക്കും. തുടർന്ന് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് മെയ് 7ന് ചേരും. 8ന് ഔദ്യോഗികമായി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. മുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിയിപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വി ശിവൻകുട്ടി വിജയാശംസകളും നേർന്നു.
