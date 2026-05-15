/Kerala SSLC Result 2026: കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലമറിയാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ പരിശോധിക്കൂ...

Kerala Board SSLC 10th Result 2026: തീയതി, സമയം, നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ results.kite.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാ
Kerala SSLC Result 2026: കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും വിരുദ്ധമായി ഇക്കുറി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ചേർന്നായിരിക്കും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക.
ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനൊപ്പം മൊത്തത്തിലുള്ള വിജയ ശതമാനവും, ടോപ്പർ ലിസ്റ്റ്, ജില്ലാ തിരിച്ചുള്ള വിജയ ശതമാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫലപ്രഖ്യാപന സമയത്ത് പുറത്തുവിടും. ഇത്തവണത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയ്ക്ക് 3031 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 4.17 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.
എസ്എസ്എൽസി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും ജനന തീയതിയും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ താൽക്കാലിക മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കാനും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഡിജിലോക്കർ, എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങൾ, സ്കൂൾ തിരിച്ചുള്ള ലോഗിൻ സൗകര്യങ്ങൾ, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവയിലൂടെയും കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലം 2026 ലഭ്യമാകും
ഫലം പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ്കളിലൂടെ അവരവരുടെ ഫലം പരിശോധിക്കാം...
sslcexam.kerala.gov.in, keralaresults.nic.in, results.kite.kerala.gov.in, pareekshabhavan.kerala.gov.in, prd.kerala.gov.in, sslcexam.kerala.gov.in, results.kite.kerala.gov.in, keralaresults.nic.in എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാകും.
ഫലം വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് പുറമെ എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങളിലൂടെയും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. 'Sabhalam KITE' എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പും വഴിയും പ്രഖ്യാപനം നടന്ന ഉടനെ ഫലം അറിയാം. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ Saphalam KITE എന്ന് നൽകി മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ആദ്യം keralaresults.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക ഫലത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
ഹോംപേജിൽ "Kerala SSLC Result 2026" എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും നൽകുക
ശേഷം submit ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടർന്ന് കേരള എസ്എസ്എൽസി സ്കോർകാർഡ് സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
വിദ്യാർത്ഥികൾ മാർക്ക് ഷീറ്റിൽ അവരുടെ പേര്, വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാർക്കുകൾ, ഗ്രേഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുക.
