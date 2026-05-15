/Kerala SSLC Result 2026: എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാ ഫലം വാട്സ്ആപ്പിലൂടെയും

Kerala Board SSLC 10th Result 2026: വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് പുറമെ എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങളിലൂടെയും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.
Kerala SSLC Result 2026: ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ഇന്ന് വിരാമം. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിന് ശേഷം വെബ്സൈറ്റിൽ ഫലം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കും.
ഇത്തവണ 4.15 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ എഴുതി ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നത്.
എസ്എസ്എൽസി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും ജനന തീയതിയും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ താൽക്കാലിക മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കാനും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഡിജിലോക്കർ, എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങൾ, സ്കൂൾ തിരിച്ചുള്ള ലോഗിൻ സൗകര്യങ്ങൾ, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവയിലൂടെയും കേരള എസ്എസ്എൽസി ഫലം 2026 ലഭ്യമാകും.
ഇപ്പോഴിതാ എസ്എസ്എൽസി ഫലങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് വഴിയും അറിയാന കഴിയും. അതിനായി 9188619958 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ RESULT എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. തുടർന്ന് രെജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പരും ജനനത്തീയതിയും നൽകിയാൽ വിശദമായ റിസൾട്ട് ഇമേജ്/പിഡിഎഫ് രൂപത്തിൽ സന്ദേശമായി ലഭിക്കും.
ഫലം പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ്കളിലൂടെ അവരവരുടെ ഫലം പരിശോധിക്കാം. sslcexam.kerala.gov.in, keralaresults.nic.in, results.kite.kerala.gov.in, pareekshabhavan.kerala.gov.in, prd.kerala.gov.in, sslcexam.kerala.gov.in, results.kite.kerala.gov.in, keralaresults.nic.in എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാകും.
വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് പുറമെ എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങളിലൂടെയും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. 'Sabhalam KITE' എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പും വഴിയും പ്രഖ്യാപനം നടന്ന ഉടനെ ഫലം അറിയാം. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ Saphalam KITE എന്ന് നൽകി മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Kerala SSLC Result 2026: ഫലം ഇപ്രകാരം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
ആദ്യം keralaresults.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക ഫലത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
ഹോംപേജിൽ "Kerala SSLC Result 2026" എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും നൽകുക
ശേഷം submit ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടർന്ന് കേരള എസ്എസ്എൽസി സ്കോർകാർഡ് സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
