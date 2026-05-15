/Kerala SSLC Result 2026 Live: എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 99.07 വിജയശതമാനം

Kerala SSLC Result 2026 Live Updates: പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി ഫലം പരിശോധിക്കാം.
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 3.30 മുതൽ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫലം അറിയാം. sslcexam.kerala.gov.in result, pareekshabhavan.kerala.gov.in result എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി ഫലം അറിയാം. സഫലം കൈറ്റ് ആപ്പിലൂടെയും ഫലം അറിയാം. 4,14,290 വിദ്യാർഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 30,514 പേർക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു.
മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ വിജയശതമാനം കുറഞ്ഞു. മാർച്ച് അഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് 30 വരെയായിരുന്നു ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ പരീക്ഷ. പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി ഫലം പരിശോധിക്കാം. 98.93 ആണ് ആൺകുട്ടികളുടെ വിജയശതമാനം.
20,771 പെൺകുട്ടികളാണ് ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയത്. ആൺകുട്ടികൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയത് 9743 പേർ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ പ്ലസ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ. 2105 സ്കൂളുകൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം. 930 എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടാനായി.
767 സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം. ഗൾഫിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ 633 പേരും വിജയിച്ചു. ലക്ഷദ്വീപിൽ 96.67 വിജയശതമാനം. പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിന് 21 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. പിഡിഎഫ് സന്ദേശമായി റിസൾട്ട് ലഭിക്കും. വിജയ ശതമാനം കൂടുതൽ പത്തനംതിട്ട റവന്യൂ ജില്ലയിൽ. വിജയശതമാനം കുറവ് തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിൽ. പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം ഈ മാസം 25ന് ആരംഭിക്കും.
