/Kerala SSLC Result 2026: ഫലം റെഡി, പക്ഷേ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആളില്ല! എസ്എസ്എൽസി റിസൾട്ട് എപ്പോൾ? ഫലപ്രഖ്യാപനം നീളുമോ?

എസ്എസ്എൽസി ഫലപ്രഖ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് നാളെ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം.
തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റെടുക്കാൻ വൈകുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എസ്എസ്എൽസി ഫലപ്രഖ്യാപനവും നീളുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും ഇത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് സിലബസുകളിലെല്ലാം ഫലം വന്നു. എന്നാൽ എസ്എസ്എൽസി ഫലം വന്നിട്ടില്ല. സർക്കാർ രൂപീകരണം വൈകുന്നതിനൊപ്പം ഫലപ്രഖ്യാപനവും വൈകുമോ എന്നതാണ് ഇവരുടെ ആശങ്ക.
അതേസമയം ഫലപ്രഖ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം നാളെയുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. നാളെ പരീക്ഷ ബോർഡ് യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷാ ബോർഡിൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം. എപ്പോൾ, ആര് പ്രഖ്യാപിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നാളത്തെ പരീക്ഷാ ബോർഡിൽ തീരുമാനമായേക്കും.
എസ്എസ്എൽസി ഫലപ്രഖ്യാപനം വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി പരീക്ഷ ബോർഡ് ചേർന്ന് ഫലം അംഗീകരിച്ച് അന്തിമ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാം.
2019ൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് 2016ൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പുതിയ മന്ത്രിക്കായി കാത്തിരിക്കണമോ അതോ കീഴ്വഴക്കമുണ്ടെന്നതിനാൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നാളത്തെ പരീക്ഷ ബോർഡ് തീരുമാനിക്കും. 4.17 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതിയത്.
