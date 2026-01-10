Science Literature Awards: സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അവാർഡ് ഡോ. ബിജു ധർമപാലനും ഡോ. ​ഗോപകുമാർ ചോലയിലിനും

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അവാർഡ് ഡോ. ബിജു ധർമപാലനും ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിലിനും. 'മനുഷ്യപരിണാമപഥം ഹോമോ സാപിയൻസിൽനിന്ന് ഹോമോ ഡിയൂസിലേക്ക്" എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് ഡോ. ബിജു ധർമപാലന് അവാർഡ്. വെള്ളായണി സ്വദേശിയായ ഡോ. ബിജു ധർമപാലൻ ബംഗളൂരു ഗാർഡൻസിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡീൻ ആണ്.
“ഉരുകും കാലം: അതിതാപനവും അതിജീവനവും” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചനയ്ക്കാണ് ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ സയന്റിഫിക് ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ. തൃശ്ശൂർ മുല്ലക്കര സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹം.
