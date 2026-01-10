English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Science Literature Awards: സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അവാർഡ് ഡോ. ബിജു ധർമപാലനും ഡോ. ​ഗോപകുമാർ ചോലയിലിനും

Science Literature Awards: സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അവാർഡ് ഡോ. ബിജു ധർമപാലനും ഡോ. ​ഗോപകുമാർ ചോലയിലിനും

Science Literature Awards 2024 Announced: സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അവാർഡ് ഡോ. ബിജു ധർമപാലനും ഡോ. ​ഗോപകുമാർ ചോലയിലിനും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 10, 2026, 07:11 PM IST
  • വെള്ളായണി സ്വദേശിയായ ഡോ. ബിജു ധർമപാലൻ ബംഗളൂരു ഗാർഡൻസിറ്റി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഡീൻ ആണ്
  • കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ സയന്റിഫിക് ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോ. ​ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ

Read Also

  1. FaB National Business Award 2021 തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ജൂറി; നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു

Trending Photos

Double Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
7
Double Rajayoga 2026
Double Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില..! ഇന്ന് കൂടിയത് 840 രൂപ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില..! ഇന്ന് കൂടിയത് 840 രൂപ...
Gold Rate Kerala Today: ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി സ്വര്‍ണ്ണനിരക്ക്
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി സ്വര്‍ണ്ണനിരക്ക്
Horoscope Today 10 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തെല്ലാം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope
Horoscope Today 10 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തെല്ലാം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Science Literature Awards: സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അവാർഡ് ഡോ. ബിജു ധർമപാലനും ഡോ. ​ഗോപകുമാർ ചോലയിലിനും

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അവാർഡ് ഡോ. ബിജു ധർമപാലനും ഡോ. ​ഗോപകുമാർ ചോലയിലിനും. 'മനുഷ്യപരിണാമപഥം ഹോമോ സാപിയൻസിൽനിന്ന് ഹോമോ ഡിയൂസിലേക്ക്" എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് ഡോ. ബിജു ധർമപാലന് അവാർഡ്. വെള്ളായണി സ്വദേശിയായ ഡോ. ബിജു ധർമപാലൻ ബംഗളൂരു ഗാർഡൻസിറ്റി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഡീൻ ആണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

“ഉരുകും കാലം: അതിതാപനവും അതിജീവനവും” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചനയ്ക്കാണ് ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ സയന്റിഫിക് ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോ. ​ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ. തൃശ്ശൂർ മുല്ലക്കര സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Science Literature AwardsScience Literature Awards 2024

Trending News