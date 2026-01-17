Kerala School Kalolsavam 2026: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം; കണ്ണൂർ മുന്നിൽ

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുന്ന അറുപത്തിനാലാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ല തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തുന്നു. നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 659 പോയിന്റുകളുമായി കണ്ണൂർ ഒന്നാമത് തുടരുമ്പോൾ, 645 പോയിന്റുകൾ നേടിയ കോഴിക്കോട് തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്.
ആതിഥേയരായ തൃശൂർ 643 പോയിന്റുകളുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് കടുത്ത മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജേതാക്കളായിരുന്ന തൃശൂരിനെ പിന്തള്ളിയാണ് ഇക്കുറി കണ്ണൂർ മുന്നേറുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ 641 പോയിന്റുകളുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.
മത്സരങ്ങളുടെ ക്രമം പരിശോധിച്ചാൽ, ഹൈസ്കൂൾ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 66 ഇനങ്ങളും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ 67 ഇനങ്ങളും ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അറബിക്, സംസ്കൃതം വിഭാഗങ്ങളിലായി ഭൂരിഭാഗം മത്സരങ്ങളും അവസാനിച്ചു. ആകെ മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദേശം 65 ശതമാനവും പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ കിരീടപ്പോരാട്ടം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, മലപ്പുറം ജില്ലകൾ യഥാക്രമം അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരുന്നു. എറണാകുളം എട്ടാം സ്ഥാനത്തും കാസർകോട് ഒൻപതിലും വയനാട് പത്താം സ്ഥാനത്തുമാണ്. പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്തുള്ളത് 535 പോയിന്റുകളുമായി ഇടുക്കി ജില്ലയാണ്.
സ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ പാലക്കാട് ആലത്തൂർ ബി.എസ്.എസ് ഗുരുകുലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 155 പോയിന്റുകളുമായി ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. രണ്ടാമതുള്ള പത്തനംതിട്ട കിടങ്ങന്നൂർ എസ്.വി.ജി.വി എച്ച്.എസ്.എസിന് 122 പോയിന്റുകളാണുള്ളത്. 68 പോയിന്റുകൾ നേടിയ ഇടുക്കി കൂമ്പൻപാറ ഫാത്തിമ മാതാ ഗേൾസ് സ്കൂളാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ പോയിന്റ് നിലയിൽ ഇനിയും മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാകും.
