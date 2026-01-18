English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala State School Kalolsavam: സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ആർക്ക്? സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും; മോഹൻലാൽ മുഖ്യാതിഥി

Kerala State School Kalolsavam: സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ആർക്ക്? സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും; മോഹൻലാൽ മുഖ്യാതിഥി

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഇന്ന് സമാപനമാകുകയാണ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 18, 2026, 07:40 AM IST
  • സ്വർണ്ണക്കപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം അവസാന ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ല 985 പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.
  • 978 പോയിന്റോടെ തൃശ്ശൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, 977 പോയിന്റുമായി പാലക്കാട് തൊട്ടുപിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: 'തന്ത്രിക്ക് വാജിവാഹനം കൈമാറിയത് പാരമ്പര്യ വിധി പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയുടെ അറിവോടെ'; റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

Trending Photos

Horoscope 17 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
11
Horoscope
Horoscope 17 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala KR-739 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-739 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-36 Lottery Result LIVE: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-36 Lottery Result LIVE: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Mangal Shukra Yuti: ഭാഗ്യദേവത കനിയും, സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും തേടിയെത്തും; ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ!
5
Venus Mars Conjunction
Mangal Shukra Yuti: ഭാഗ്യദേവത കനിയും, സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും തേടിയെത്തും; ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ!
Kerala State School Kalolsavam: സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ആർക്ക്? സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും; മോഹൻലാൽ മുഖ്യാതിഥി

തിരുവനന്തപുരം: 64ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും. വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മോഹൻലാൽ ആണ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥി. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിനായി കണ്ണൂരും തൃശ്ശൂരും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എട്ട് മത്സരങ്ങളാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

സ്വർണ്ണക്കപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം അവസാന ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ല 985 പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. 978 പോയിന്റോടെ തൃശ്ശൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, 977 പോയിന്റുമായി പാലക്കാട് തൊട്ടുപിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. നേരത്തെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന കോഴിക്കോട് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.

Also Read: Kerala Government: ചൂരൽമല ദുരിതബാധിതർക്ക് ആശ്വാസം, സഹായം തുടരും; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ

അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് ഒന്നാം വേദിയിൽ നടക്കുന്ന നാടോടി നൃത്തമാണ് പ്രധാന മത്സരം. പൊതു അവധി ദിനമായതിനാൽ ഇന്ന് തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തേക്ക് കാഴ്ചക്കാരുടെ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala State School KalolsavamState Youth FestivalMohanlalകേരള സ്കൂൾ കലോത്സവംവിഡി സതീശൻ

Trending News