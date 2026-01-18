Kerala State School Kalolsavam: സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ആർക്ക്? സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും; മോഹൻലാൽ മുഖ്യാതിഥി

തിരുവനന്തപുരം: 64ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും. വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മോഹൻലാൽ ആണ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥി. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിനായി കണ്ണൂരും തൃശ്ശൂരും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എട്ട് മത്സരങ്ങളാണ്.
സ്വർണ്ണക്കപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം അവസാന ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ല 985 പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. 978 പോയിന്റോടെ തൃശ്ശൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, 977 പോയിന്റുമായി പാലക്കാട് തൊട്ടുപിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. നേരത്തെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന കോഴിക്കോട് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് ഒന്നാം വേദിയിൽ നടക്കുന്ന നാടോടി നൃത്തമാണ് പ്രധാന മത്സരം. പൊതു അവധി ദിനമായതിനാൽ ഇന്ന് തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തേക്ക് കാഴ്ചക്കാരുടെ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
