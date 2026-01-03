Kerala State Young Scientist Awards: സംസ്ഥാന യുവശാസ്ത്രജ്ഞ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; പുരസ്കാര സമർപ്പണം ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് (KSCSTE), ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ മികച്ച സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് രണ്ട് യുവശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് 2025-ലെ കേരള സംസ്ഥാന യുവശാസ്ത്രജ്ഞ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഡോ. ശങ്കർ പി. (അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഗണിതശാസ്ത്ര വിഭാഗം, കുസാറ്റ് (CUSAT), ഡോ. അഞ്ജിത വിശ്വനാഥ് (സയന്റിസ്റ്റ്/എഞ്ചിനീയർ- SE, സെൻസർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവിഷൻ, ഇസ്റോ ഇനർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് യൂണിറ്റ് (IISU), തിരുവനന്തപുരം) എന്നിവരാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്.
50,000 രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വർണ്ണമെഡൽ, ഗവേഷണത്തിനായി 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഗ്രാൻഡ് എന്നിവയും അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസുകളിൽ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.
എറണാകുളം സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന 38-ാമത് കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ, 2026 ഫെബ്രുവരി 1-ന് മുഖ്യമന്ത്രി പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും.
ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവ പ്രതിഭകളെ അവരുടെ മികച്ച ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ആദരിക്കാനാണ് കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ (KSCSTE) സംസ്ഥാന യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞ അവാർഡ് (Kerala State Young Scientist Award - KSYSA) നൽകുന്നത്.
