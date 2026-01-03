English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala State Young Scientist Awards: സംസ്ഥാന യുവശാസ്ത്രജ്ഞ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; പുരസ്കാര സമർപ്പണം ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന്

Kerala State Young Scientist Awards: സംസ്ഥാന യുവശാസ്ത്രജ്ഞ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; പുരസ്കാര സമർപ്പണം ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന്

Kerala State Young Scientist Awards Announced: രണ്ട് യുവശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് 2025-ലെ കേരള സംസ്ഥാന യുവശാസ്ത്രജ്ഞ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 3, 2026, 03:38 PM IST
  • കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും
  • ഫെബ്രുവരി 1-ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുക

Read Also

  1. Kerala Thozhilali Sreshta Award : സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളി ശ്രേഷ്ഠ അവ‍ാർഡിന് അർഹനായി Wayanad ലെ ചെത്തുതൊഴിലാളി

Trending Photos

Shukra Surya Yuti: ജനുവരിയിലെ ശുക്രാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
7
Shukraditya yoga
Shukra Surya Yuti: ജനുവരിയിലെ ശുക്രാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gajakesari Rajayoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
10
guru chandra yuti
Gajakesari Rajayoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
Kerala State Young Scientist Awards: സംസ്ഥാന യുവശാസ്ത്രജ്ഞ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; പുരസ്കാര സമർപ്പണം ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് (KSCSTE), ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ മികച്ച സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് രണ്ട് യുവശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് 2025-ലെ കേരള സംസ്ഥാന യുവശാസ്ത്രജ്ഞ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഡോ. ശങ്കർ പി. (അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഗണിതശാസ്ത്ര വിഭാഗം, കുസാറ്റ് (CUSAT), ഡോ. അഞ്ജിത വിശ്വനാഥ് (സയന്റിസ്റ്റ്/എഞ്ചിനീയർ- SE, സെൻസർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവിഷൻ, ഇസ്‌റോ ഇനർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് യൂണിറ്റ് (IISU), തിരുവനന്തപുരം) എന്നിവരാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്.

50,000 രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വർണ്ണമെഡൽ, ഗവേഷണത്തിനായി 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഗ്രാൻഡ് എന്നിവയും അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസുകളിൽ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.

എറണാകുളം സെന്റ് ആൽബർട്ട്‌സ് കോളേജിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന 38-ാമത് കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ, 2026 ഫെബ്രുവരി 1-ന് മുഖ്യമന്ത്രി പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും.

ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവ പ്രതിഭകളെ അവരുടെ മികച്ച ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ആദരിക്കാനാണ് കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ (KSCSTE) സംസ്ഥാന യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞ അവാർഡ് (Kerala State Young Scientist Award - KSYSA) നൽകുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Young Scientist AwardsKerala State Young Scientist Awards

Trending News