Sun Stroke: കണ്ണൂരിൽ സൂര്യാഘാതമേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു; സൂര്യാഘാതമേറ്റത് കിണർ പണിക്കിടെ

കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് തുടരുന്നതിനിടെ കണ്ണൂരിൽ സൂര്യാഘാതമേറ്റ് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. പള്ളിപ്പൊയിൽ സ്വദേശിയായ സനൽകുമാർ (37) ആണ് മരണപ്പെട്ടത്. സ്വന്തം വീടിനടുത്ത് ബുധനാഴ്ച കിണർ നിർമ്മാണ ജോലികളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയോടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നാദാപുരത്ത് അങ്കണവാടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന അധ്യാപിക അനിലയ്ക്ക് സൂര്യാഘാതമേൽക്കുകയും അവരുടെ വലത് കൈയ്ക്ക് പൊള്ളൽ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് സൂര്യാഘാതമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കൂടാതെ, മലപ്പുറം വണ്ടൂരിൽ പുറത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇസ ജോൺ എന്ന നാല് വയസ്സുകാരിക്കും ചൂടേറ്റ് പൊള്ളലുണ്ടായി. കുട്ടിയെ വണ്ടൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്നാണ് വിവരം.
കടുത്ത വേനലിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പുറംജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
