Kerala Summer Rain Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വേനൽമഴ തകർക്കും; 9 ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ട്

Kerala Weather Updates: കേരള-കർണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന്  തടസമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 7, 2026, 07:32 AM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ വേനൽമഴ കനക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 9 ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്
  • ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത

Read Also

  1. Kerala Summer Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 3 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Chaturgrahi Yoga: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം മീന രാശിയിൽ ചതുർഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും രാജകീയ ജീവിതം
13
Chathurgrahi Yoga
Chaturgrahi Yoga: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം മീന രാശിയിൽ ചതുർഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും രാജകീയ ജീവിതം
Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും അനക്കമില്ല; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും അനക്കമില്ല; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര, കേരളത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര, കേരളത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
Kerala BT-48 Lottery Result: നിങ്ങളാണോ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-48 Lottery Result: നിങ്ങളാണോ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ വേനൽമഴ കനക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 9 ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.  

Also Read: ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു; പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന വാർത്ത ലജ്ജാകരമെന്ന് ആർ ശ്രീലേഖ

ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഇടിമിന്നലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക്‌ മാറണമെന്നും. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടരുന്നത് ഇടിമിന്നലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും. ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ജനലും വാതിലും അടച്ചിടണമെന്നും. വാതിലിനും ജനലിനും അടുത്ത് നിൽക്കരുതെന്നും. കെട്ടിടത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയും പരമാവധി ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

അതുപോലെ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിഛേദിക്കുക. വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുമായുള്ള  സാമീപ്യം ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക,  ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ടെലഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലും, കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കരുത്‌. വാഹനങ്ങൾ മരച്ചുവട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യരുത് തുടങ്ങി നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും; മകര രാശിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക

ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലാണ് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കും ഗ്രീൻ അലർട്ടിനും  സാധ്യത?

ഇന്ന് 9 ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു.

