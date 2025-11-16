English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • സംസ്ഥാനത്ത് 2.8 കോടി വോട്ടർമാർ; സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്ത്

സംസ്ഥാനത്ത് 2.8 കോടി വോട്ടർമാർ; സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്ത്

സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തുവന്നപ്പോൾ 34,745 വോട്ടുകളാണ് നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 16, 2025, 07:49 AM IST
  • ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയാണ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
  • കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വരേണ്ടിയിരുന്ന പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് 2.8 കോടി വോട്ടർമാർ; സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. ആകെ 2,86,6271 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. 2,67,587 പേരെയാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പുതുതായി ചേർത്തത്. 34,745 വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്തു. ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയാണ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വരേണ്ടിയിരുന്ന പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Kerala local body electionSupplementary voter listKerala Local Body Election 2025കേരള തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടർ പട്ടിക

