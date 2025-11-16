സംസ്ഥാനത്ത് 2.8 കോടി വോട്ടർമാർ; സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. ആകെ 2,86,6271 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. 2,67,587 പേരെയാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പുതുതായി ചേർത്തത്. 34,745 വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്തു. ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയാണ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വരേണ്ടിയിരുന്ന പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
