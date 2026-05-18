/Kerala Swearing-in Ceremony: സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചു; ജനസാഗരമായി സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം

CM VD Satheesan Take Oath: വിഡി സതീശൻറെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 21 അംഗ മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചു. മന്ത്രിസഭയിൽ 14 പുതുമുഖങ്ങൾ.
തിരുവനന്തപുരം: വിഡി സതീശൻറെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 21 അംഗ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിൻറെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, ദീപാദാസ് മുൻഷി, കെസി വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിഡി സതീശനും മന്ത്രിമാരായി 21 പേരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.