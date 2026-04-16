Kerala Temperature Alert: കൊടും ചൂടിൽ വലഞ്ഞ് കേരളം! താപനില ഉയരും, ഞായറാഴ്ച വരെ മുന്നറിയിപ്പ്

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഏപ്രിൽ 19 വരെ ഉയർന്ന താപനില 40°C വരെയായിരിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 16, 2026, 10:14 AM IST
  • പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 37C വരെയും, തിരുവനന്തപുരത്ത് 36C വരെയും താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്.
  • സാധാരണയേക്കാൾ 2 മുതൽ 3 ഡി​ഗ്രി വരെ താപനില കൂടുതലായിരിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കഠിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിക്ക ജില്ലകളിലും അസഹനീയമായ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ചൂട് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

ഏപ്രിൽ 19 വരെ പാലക്കാട് ഉയർന്ന താപനില 40°C വരെയും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഉയർന്ന താപനില 39°C വരെയും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഉയർന്ന താപനില 38°C വരെയും ആയിരിക്കും. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 37°C വരെയും, തിരുവനന്തപുരത്ത്  36°C വരെയും താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. സാധാരണയേക്കാൾ 2 മുതൽ 3 ഡി​ഗ്രി വരെ താപനില കൂടുതലായിരിക്കും. 

ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പമുള്ള വായുവും കാരണം ഈ ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിലൊഴികെ ഞായറാഴ്ച ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. അറബിക്കടലിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റും ശക്തമാണ്. ഇത് മൂലം മഴ സാധ്യത കൂടുതൽ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം കേരളത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരമേഖലയിൽ ഇന്ന് ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം.

