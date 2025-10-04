English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Thiruvonam Bumper BR 105 Lottery Result: കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്

Kerala Thiruvonam Bumper BR 105 Lottery Result: 25 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമായി നൽകുന്ന തിരുവോണം ബമ്പറിന്‍റെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 4, 2025, 08:35 AM IST
  • സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും
  • ഒന്നാം സമ്മാനം 25 കോടി രൂപയാണ്. നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാലനാണ്

Read Also

  1. Thiruvonam Bumper 2025: ആരാകും ആ ഭാ​ഗ്യവാൻ; തിരുവോണം ബമ്പര്‍ നറുക്കെടുപ്പ് 27ന്

Trending Photos

Kerala Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപ
10
Gold rate
Kerala Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപ
Kerala SK-21 Lottery Result: ഒരു ​കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SK-21 Lottery Result: ഒരു ​കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kids Sick Reasons: കുട്ടിക്ക് അടിക്കടി അസുഖം വരാറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
6
Health News
Kids Sick Reasons: കുട്ടിക്ക് അടിക്കടി അസുഖം വരാറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
Mercury Transit: ബുധന്റെ നേര്‍ഗതി സഞ്ചാരം ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ക്ക് മേൽ ധനമഴ!
6
Mercury Transit
Mercury Transit: ബുധന്റെ നേര്‍ഗതി സഞ്ചാരം ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ക്ക് മേൽ ധനമഴ!
Thiruvonam Bumper BR 105 Lottery Result: കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും.  ഒന്നാം സമ്മാനം 25 കോടി രൂപയാണ്. നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാലനാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഒരു ​കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

ഇത്തവണ 75 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോട്ടറി വിൽപന നടന്നത് പാലക്കാടാണ്. ഇവിടെ 14 ലക്ഷം ടിക്കറ്റാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. ടിക്കറ്റിന്റെ വില 500 രൂപയാണ്.  രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്കാണ്. മൂന്നാം സമ്മാൻ 50 ലക്ഷം വീതം 20 പേർക്കും നാലാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം വീതം 10 പേർക്കും അഞ്ചാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം വീതം 10 പേർക്കും ഇതുകൂടാതെ 5000 മുതൽ 500 രൂപവരെയും സമ്മാനമായി നൽകുന്നുണ്ട്.

ധനമന്ത്രി ഇന്ന് ആദ്യം പൂജ ബമ്പറിന്റെ പ്രകാശനം നടത്തും.  പൂജ ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം 12 കോടി രൂപയാണ്. ടിക്കറ്റ് വില 300 രൂപയും. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആന്‍റണി രാജു എംഎല്‍എ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും. വി കെ പ്രശാന്ത് എംഎല്‍എ, ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. മിഥുൻ പ്രേംരാജ് എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരിക്കും.   

Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും

സെപ്റ്റംബർ 27 ന് നടക്കാനിരുന്ന തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വിൽപന കുറഞ്ഞതും ജിഎസ്ടിയിൽ വന്ന മാറ്റവും മൂലം മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.  

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Thiruvonam Bumper Lottery ResultThiruvonam Bumper 2025Onam Lottery 2025Kerala lotteryതിരുവോണം ബമ്പർ 2025

Trending News