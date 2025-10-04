Thiruvonam Bumper BR 105 Lottery Result: കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും. ഒന്നാം സമ്മാനം 25 കോടി രൂപയാണ്. നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാലനാണ്.
Also Read: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യശാലി ആര്? സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം
ഇത്തവണ 75 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോട്ടറി വിൽപന നടന്നത് പാലക്കാടാണ്. ഇവിടെ 14 ലക്ഷം ടിക്കറ്റാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. ടിക്കറ്റിന്റെ വില 500 രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്കാണ്. മൂന്നാം സമ്മാൻ 50 ലക്ഷം വീതം 20 പേർക്കും നാലാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം വീതം 10 പേർക്കും അഞ്ചാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം വീതം 10 പേർക്കും ഇതുകൂടാതെ 5000 മുതൽ 500 രൂപവരെയും സമ്മാനമായി നൽകുന്നുണ്ട്.
ധനമന്ത്രി ഇന്ന് ആദ്യം പൂജ ബമ്പറിന്റെ പ്രകാശനം നടത്തും. പൂജ ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം 12 കോടി രൂപയാണ്. ടിക്കറ്റ് വില 300 രൂപയും. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആന്റണി രാജു എംഎല്എ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും. വി കെ പ്രശാന്ത് എംഎല്എ, ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് ഡോ. മിഥുൻ പ്രേംരാജ് എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരിക്കും.
Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും
സെപ്റ്റംബർ 27 ന് നടക്കാനിരുന്ന തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വിൽപന കുറഞ്ഞതും ജിഎസ്ടിയിൽ വന്ന മാറ്റവും മൂലം മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.