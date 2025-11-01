English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Extreme Poverty Free State: കേരളപ്പിറവി ദിനമായ ഇന്ന് കേരളത്തെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കും

Extreme Poverty Free State: കേരളപ്പിറവി ദിനമായ ഇന്ന് കേരളത്തെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കും

ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യം,ചികിത്സ എന്നിവ ലഭിക്കാതെ ഒരാള്‍ പോലും കേരളത്തിലില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 1, 2025, 09:02 AM IST
  • കേരളപ്പിറവി ദിനമായ ഇന്ന് ചരിത്ര പഖ്യാപനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങി സർക്കാർ
  • മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കേരളത്തെ അതിദരിദ്രമുക്ത സംസ്ഥാനമായി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തും
  • വൈകുന്നേരം 03:30 ന് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുപ്രഖ്യാപനം നടത്തും

Read Also

  1. Kerala Weather Updates : സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ശമനം; ഇന്ന് ഒരിടത്തും മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല!

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate in Kerala Today 31 Oct 2025: വീണ്ടും 90,000 കടന്നു സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും ഉയർന്നു
6
Gold price today
Gold Rate in Kerala Today 31 Oct 2025: വീണ്ടും 90,000 കടന്നു സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും ഉയർന്നു
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില; 800 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വർധന, നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില; 800 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വർധന, നിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്ക്! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്ക്! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Extreme Poverty Free State: കേരളപ്പിറവി ദിനമായ ഇന്ന് കേരളത്തെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: കേരളപ്പിറവി ദിനമായ ഇന്ന് ചരിത്ര പഖ്യാപനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങി സർക്കാർ. ഇന്ന് ചേരുന്ന പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ചട്ടം 300 പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കേരളത്തെ അതിദാരിദ്രമുക്ത സംസ്ഥാനമായി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തും.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഡോ. എം ആർ രാഘവ വാര്യർക്ക് കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം; പി ബി അനീഷിനും രാജശ്രീ വാര്യർക്കും കേരള പ്രഭ

വൈകുന്നേരം 03:30 ന് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുപ്രഖ്യാപനം നടത്തും. പരിപാടിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. പരിപാടിയിൽ നടൻമാരായ മമ്മൂട്ടി, മോഹന്‍ലാല്‍, കമല്‍ഹാസന്‍ എന്നിവര്‍ മുഖ്യാതിഥികളായെത്തും. പ്രഖ്യാപനം മുഖ്യമന്ത്രി  നടത്തുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും.

ഈ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായിട്ട് ഇന്ന് 69 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. കണക്കുകള്‍ക്കപ്പുറം ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യം,ചികിത്സ എന്നിവ ലഭിക്കാതെ ഒരാള്‍ പോലും കേരളത്തിലില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിര്‍ണായകമാണ് പ്രഖ്യാപനം. മലയാളികള്‍ക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന മാനവിക മാതൃകയാണിതെന്നായിരുന്നു കേരളപ്പിറവി ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞത്.

Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

നാലുവർഷം മുൻപ് അധികാരത്തിലെത്തിയ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ ആദ്യമന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ത്തന്നെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളില്‍ പ്രധാനമായിരുന്നു അതിദാരിദ്ര്യ നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം. അധികാരത്തിലെത്തി രണ്ട് മാസത്തിനകം ഇതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ രീതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് 64,006 കുടുംബങ്ങളിലായി 1,03,099 വ്യക്തികളെ 1032 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലായി കണ്ടെത്തുകയും ശേഷം അവരുടെ കുടുംബത്തെ നേരില്‍ കണ്ട് അവരുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ക്ലേശഘടകങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി. ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക മൈക്രോ പ്ലാനുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയാണ് അവരെ അതിദാരിദ്ര്യത്തില്‍ നിന്നും സുരക്ഷിത ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ആയിരം കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala govtPinarayi VijayanExtreme Poverty Free StateNovember 1Kerala Fromation Day

Trending News