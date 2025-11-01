Extreme Poverty Free State: കേരളപ്പിറവി ദിനമായ ഇന്ന് കേരളത്തെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: കേരളപ്പിറവി ദിനമായ ഇന്ന് ചരിത്ര പഖ്യാപനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങി സർക്കാർ. ഇന്ന് ചേരുന്ന പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് ചട്ടം 300 പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കേരളത്തെ അതിദാരിദ്രമുക്ത സംസ്ഥാനമായി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തും.
വൈകുന്നേരം 03:30 ന് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുപ്രഖ്യാപനം നടത്തും. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. പരിപാടിയിൽ നടൻമാരായ മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല്, കമല്ഹാസന് എന്നിവര് മുഖ്യാതിഥികളായെത്തും. പ്രഖ്യാപനം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും.
ഈ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായിട്ട് ഇന്ന് 69 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. കണക്കുകള്ക്കപ്പുറം ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യം,ചികിത്സ എന്നിവ ലഭിക്കാതെ ഒരാള് പോലും കേരളത്തിലില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിര്ണായകമാണ് പ്രഖ്യാപനം. മലയാളികള്ക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന മാനവിക മാതൃകയാണിതെന്നായിരുന്നു കേരളപ്പിറവി ആശംസകള് നേര്ന്നുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞത്.
നാലുവർഷം മുൻപ് അധികാരത്തിലെത്തിയ എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ആദ്യമന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്ത്തന്നെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളില് പ്രധാനമായിരുന്നു അതിദാരിദ്ര്യ നിര്മാര്ജ്ജനം. അധികാരത്തിലെത്തി രണ്ട് മാസത്തിനകം ഇതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ രീതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് 64,006 കുടുംബങ്ങളിലായി 1,03,099 വ്യക്തികളെ 1032 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലായി കണ്ടെത്തുകയും ശേഷം അവരുടെ കുടുംബത്തെ നേരില് കണ്ട് അവരുടെ യഥാര്ത്ഥ ക്ലേശഘടകങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി. ഓരോരുത്തര്ക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക മൈക്രോ പ്ലാനുകള് തയ്യാറാക്കിയാണ് അവരെ അതിദാരിദ്ര്യത്തില് നിന്നും സുരക്ഷിത ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് കൈപിടിച്ചുയര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി ആയിരം കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്.
