  Tourism: വിനോദ സഞ്ചാരത്തിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാൻ കേരളം; 2026ൽ നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊച്ചിയും

ബുക്കിങ്.കോം തയാറാക്കിയ പത്ത് ട്രെൻഡിംഗ് ടെസ്റ്റിനേഷനുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനമാണ് കൊച്ചി നേടിയത്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 12, 2025, 02:44 PM IST
  • ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ കൊട്ടാരങ്ങളും, ദൈവാലയങ്ങളും, ഭക്ഷണ പാരമ്പര്യവും, ബീച്ചും കൊച്ചിയുടെ ആകർഷണങ്ങളാണ്.
  • ഫോസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് തൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു.

Tourism: വിനോദ സഞ്ചാരത്തിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാൻ കേരളം; 2026ൽ നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊച്ചിയും

തിരുവനന്തപുരം: 2026 ൽ നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കൊച്ചിയും. ബുക്കിങ്.കോം തയാറാക്കിയ പത്ത് ട്രെൻഡിംഗ് ടെസ്റ്റിനേഷനുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനമാണ് കൊച്ചി നേടിയത്. വിയറ്റ്നാം, സ്പെയിൻ, കൊളംബിയ, അമേരിക്ക, ചൈന, ആഫ്രിക്ക, ബ്രസീൽ, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ കൊച്ചിയുടെ മുൻപിൽ. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ കൊട്ടാരങ്ങളും, ദൈവാലയങ്ങളും, ഭക്ഷണ പാരമ്പര്യവും, ബീച്ചും കൊച്ചിയുടെ ആകർഷണങ്ങളാണ്.

'കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ! 
2026-ൽ ലോകം കാണേണ്ട 10 ട്രെൻഡിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ ഒന്നായി കൊച്ചി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! 
ലോകപ്രശസ്തമായ Booking.com പുറത്തിറക്കിയ പട്ടികയിൽ വിയറ്റ്നാം, സ്പെയിൻ, കൊളംബിയ, ചൈന, ബ്രസീൽ, ഓസ്ട്രേലിയ, ജർമ്മനി, യുഎസ്എ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏക പ്രതിനിധിയായി കേരളം! 
സാംസ്കാരിക പൈതൃകം, രുചിയുടെ ലോകം, മനോഹര തീരങ്ങൾ — ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിയുടെ മാജിക്!' എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ ടൂറിസം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് തൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചു. 

 

