സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വയോജന ക്ഷേമത്തിന് പ്രത്യേക വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം: വയോജന ക്ഷേമത്തിന് പ്രത്യേക വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങി. വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഇതിനുള്ള ഉത്തരവിറങ്ങി. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രായം ചെന്നവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പുതിയ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാനും നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് പുതിയ വകുപ്പ്.
ജപ്പാൻ മാതൃകയിലാണ് കേരളത്തിൽ വയോജനക്ഷേമ വകുപ്പ് സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയോധികരുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ജപ്പാൻ. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി അവർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളാണ് കേരളവും മാതൃകയാക്കുന്നത്. മെയ് 18ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ ആദ്യമന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിരുന്നു.
അതേസമയം മെയ് മാസത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ - ക്ഷേമ പെന്ഷന് ഈ മാസം 25 മുതല് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ അറിയിച്ചു. 1070 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പെൻഷൻ തുക 2000 രൂപയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ - ക്ഷേമ പെന്ഷന് 3000 രൂപ ആക്കി വർധിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്റെ വാഗ്ദാനം. യുഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രികയിൽ ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.
