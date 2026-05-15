/UDF Govt Swearing In: യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ; ചടങ്ങിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്കും ക്ഷണം

യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പങ്കെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ മെയ് 18 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചടങ്ങിലേക്ക് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്ക്കും ക്ഷണമുണ്ട്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ ജയതിലക് വിജയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. വിജയ് പങ്കെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെയും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെയും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി.ഡി. സതീശനും മറ്റ് 20 മന്ത്രിമാരും തിങ്കളാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും.
അതേസമയം മന്ത്രിമാർ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ വകുപ്പ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. മന്ത്രിമാരെ നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് അടൂർ പ്രകാശ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അതിനിടെ ഇടഞ്ഞുനിന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ അനുനയിപ്പിച്ചു എന്ന വാർത്തകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.
102 സീറ്റുകൾ നേടി മിന്നുന്ന വിജയമാണ് യുഡിഎഫ് നേടിയത്. 63 സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഫലം വന്ന് 11 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉണ്ടായത്. കെസി വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, വി.ഡി സതീശൻ എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ വി.ഡി സതീശനെ ഹൈക്കമാൻഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.