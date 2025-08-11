English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശമനം; ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല!

Kerala Latest Weather Report: കേരള-കർണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന്  മത്സ്യബന്ധനത്തിന്  തടസ്സമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 11, 2025, 08:38 AM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശമനമെന്ന റിപ്പോർട്ട്
  • ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല

Read Also

  1. Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Trending Photos

Triekadasha Yoga: ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ഇവർ പൊളിക്കും; ത്രിയേകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ!
7
Triekadasha Yoga
Triekadasha Yoga: ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ഇവർ പൊളിക്കും; ത്രിയേകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ!
Karunya Lottery Result Today 09 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാ​ഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 09 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാ​ഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate Today 10 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: മാറ്റമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വിപണിവില അറിയാം...
5
Gold price
Kerala Gold Rate Today 10 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: മാറ്റമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വിപണിവില അറിയാം...
Kerala Gold Rate Today 9 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: തുടർച്ചയായ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും..!
6
Gold Price Decline
Kerala Gold Rate Today 9 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: തുടർച്ചയായ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും..!
Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശമനം; ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല!

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശമനമെന്ന റിപ്പോർട്ട്.  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന 5 ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴയുണ്ടാകില്ല എന്നാണ്.  

Also Read: നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനം: നിമിഷപ്രിയയുടെ ശിക്ഷാ ഇളവിനായി ഇടപെട്ടതില്‍ പ്രതികരണവുമായി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസലിയാര്‍

ഇന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ അതിനോട് ചേർന്ന മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ  എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും.  തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ  ആൻഡമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും. 

അതുപോലെ നാളെ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 14 വരെ മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ, മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ, വടക്കൻ അറബിക്കടലിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Alsop Read: ആദ്യ ആഴ്ച ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും ഒരാള്‍ പുറത്ത്; നെഞ്ചു വിരിച്ചാണ് താൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മുൻഷി രഞ്ജിത്ത്

ആഗസ്റ്റ് 13, 14 തീയതികളിൽ വടക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം, അതിനോട് ചേർന്ന വടക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ, കൊങ്കൺ & ഗോവ തീരങ്ങൾ, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, അതിനോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ, തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ, ആൻഡമാൻ കടൽ, വടക്കൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരം, തെക്കൻ  ഒഡിഷ തീരം, അതിനോട് ചേർന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങൾ  എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Kerala Rain AlertIMD ReportKerala MonsoonKerala Rain UpdatesNo Alert Today

Trending News