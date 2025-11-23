Weathe Updates: സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന 4 ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴ; യെല്ലോ അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന 4 ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴ; യെല്ലോ അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

Kerala Weather Report: തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ലക്ഷദ്വീപിന് സമീപത്തായി ചക്രവാതച്ചുഴിയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവയുടെ സ്വാധീനമാണ് മഴ ശക്തമാകാൻ കാരണമെന്നാണ് അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Nov 23, 2025, 07:04 AM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന 4 ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട്
  • ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന 4 ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

Also Read: എസ്ഐആർ ക്യാമ്പിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെ ബിഎൽഒ കുഴഞ്ഞുവീണു

ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം

മാലാക്കാ കടലിടുക്കിനും തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിനും സമീപത്തായി ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശക്തമായ ന്യൂനമർദമായി മാറും. അതുപോലെ തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ലക്ഷദ്വീപിന് സമീപത്തായി ചക്രവാതച്ചുഴിയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവയുടെ സ്വാധീനമാണ് മഴ ശക്തമാകാൻ കാരണമെന്നാണ് അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കന്യാകുമാരിയിൽ കടലിനു മുകളിലും ചക്രവാതച്ചുഴിയുണ്ട്.

