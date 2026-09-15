Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴ; 3 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴ; 3 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Monsoon Report: കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരപ്രദേശത്തുള്ളവർ ജാ​ഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 15, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:34 AM IST
Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴ; 3 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
New Driving License Test: ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പരീക്ഷാഘടനയിൽ മാറ്റം: ഡിസംബർ മുതൽ ഇനി 'ഹസാർഡ് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും'
2
3
4
5