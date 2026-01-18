English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ സാധ്യത; 2 ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ട്!

Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ സാധ്യത; 2 ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ട്!

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ചില ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വരുന്ന 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകൾക്ക് മാത്രമാണ് മഴ മുന്നേറിയിപ്പുള്ളത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 18, 2026, 09:37 AM IST
Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ സാധ്യത; 2 ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ട്!

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ചില ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വരുന്ന 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകൾക്ക് മാത്രമാണ് മഴ മുന്നേറിയിപ്പുള്ളത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ആർക്ക്? സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും; മോഹൻലാൽ മുഖ്യാതിഥി

ഇവിടങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ  അലർട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തെക്കൻ തമിഴ്‌നാട്‌, ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ, കന്യാകുമാരി തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടിമിന്നലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക്‌ മാറണമെന്നും. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടരുന്നത് ഇടിമിന്നലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും. ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ജനലും വാതിലും അടച്ചിടണമെന്നും. വാതിലിനും ജനലിനും അടുത്ത് നിൽക്കരുതെന്നും. കെട്ടിടത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയും പരമാവധി ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

Also Read: ഈ ജന്മസംഖ്യയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും രാജയോഗം ഒപ്പം സൂര്യ കൃപയാൽ എല്ലായിടത്തും വിജയവും

അതുപോലെ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിഛേദിക്കുക. വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുമായുള്ള  സാമീപ്യം ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക, ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ടെലഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലും, കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കരുത്‌. വാഹനങ്ങൾ മരച്ചുവട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യരുത് തുടങ്ങി നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

