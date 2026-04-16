Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് തുടരുന്നു; 12 ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽച്ചൂട് അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. വയനാട്, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകൾ ഒഴികെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് 12 ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പാലക്കാട് (39.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്), കൊല്ലം (38.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്) ജില്ലകളിലാണ്.
കോട്ടയത്ത് 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കോഴിക്കോട് 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കണ്ണൂർ, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വീതമാണ് താപനില ഉയർന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ച വരെ സമാനമായ രീതിയിൽ ചൂട് തുടരാനാണ് സാധ്യത. എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടത്തരം വേനൽമഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നു.
