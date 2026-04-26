Kerala Weather Update: ഇന്ന് കൂടി കഠിനമായ ചൂട്; നാളെ മുതൽ മഴയെത്തും, 7 പേർക്ക് സൂര്യതാപം

നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻറെ പ്രവചനം.    

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 26, 2026, 06:59 AM IST
  • തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചൂടിന് നേരിയ തോതിൽ ശമനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
  • ഇന്ന് പാലക്കാട് 40 ഡിഗ്രിയും കൊല്ലത്ത് 39 ഡിഗ്രിയും പത്തനംതിട്ട, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കാട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ 38 ഡിഗ്രിയും വരെ താപനില ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കടുത്ത ചൂട് തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. പാലക്കാട്, പുനലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. 39.8 ഡി​ഗ്രിയാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തയിരിക്കുന്നത്. പുനലൂരിൽ ശരാശരിയിൽനിന്ന് അഞ്ച് ഡിഗ്രി കൂടുതൽ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് 3.5 ഡിഗ്രിയാണ് കൂടിയത്. കോട്ടയത്ത് 4.4 ഡിഗ്രി കൂടി 38.3 ഡിഗ്രി ചൂടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുഭവപ്പെട്ടത്. 

തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചൂടിന് നേരിയ തോതിൽ ശമനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പാലക്കാട് 40 ഡിഗ്രിയും കൊല്ലത്ത് 39 ഡിഗ്രിയും പത്തനംതിട്ട, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കാട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ 38 ഡിഗ്രിയും വരെ താപനില ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. പ്രതിചക്രവാതച്ചുഴി നിലവിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് മുകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല.

അതേസമയം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. ഏപ്രിൽ 29ന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ കനത്തമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേരിയ തോതിൽ വേനൽമഴ പെയ്തതോടെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ചൂടിന് ചെറിയ ശമനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ ഇന്നലെ സൂര്യാഘാതമേറ്റ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചെന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊല്ലം, പട്ടാമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ട് വയോധികർ മരിച്ചത് സൂര്യാഘാതമേറ്റെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ഏഴ് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ സൂര്യാതപമേറ്റത്. മൂന്നാറിൽ യുവി ഇൻഡക്സ് ഉയർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

ചൂട് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുജനം സ്വയം ലോക്ഡൗൺ പാലിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് ആളുകൾ അനാവശ്യത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാതെ സെൽഫ് ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് കടക്കണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

