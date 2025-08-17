English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Weather Update: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം; മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്

Changes In Kerala Weather Update: മധ്യ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 17, 2025, 07:16 PM IST
  • തെക്കൻ ഛത്തീസ്​ഗഢിന് മുകളിലായി ന്യൂനമർദ്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ്
  • ബം​ഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആന്ധ്രാ ഒഡിഷ തീരത്തിന് മുകളിലായാണ് പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം. മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. കണ്ണൂർ, കാസറ​ഗോഡ്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. മധ്യ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ ശക്തി വർധിക്കുന്നത് മഴ തുടരാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെക്കൻ ഛത്തീസ്​ഗഢിന് മുകളിലായി ന്യൂനമർദ്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ്.

ന്യൂനമർദ്ദം പടിഞ്ഞാറ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ശക്തി കുറഞ്ഞ് ചക്രവാതച്ചുഴിയായി തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ​ഗുജറാത്തിന് മുകളിലെത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബം​ഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആന്ധ്രാ ഒഡിഷ തീരത്തിന് മുകളിലായാണ് പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തിപ്രാപിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ആന്ധ്ര ഒഡിഷ തീരത്ത് കരതൊട്ടേക്കും. ഇതിന്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ചയും മഴ തുടരും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kerala Weather UpdateRain alertKerala Rain Alertമഴ മുന്നറിയിപ്പ്കേരളത്തിലെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

