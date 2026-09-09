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Kerala Rain Updates: കടുത്ത ചൂടിന് വിരാമമിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ മഴ! വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

നാളെ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 09, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:45 PM IST
Kerala Rain Updates: കടുത്ത ചൂടിന് വിരാമമിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ മഴ! വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
Image Credit: Kerala Rain | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Kerala Rain Updates: കടുത്ത ചൂടിന് വിരാമമിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ മഴ! വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
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